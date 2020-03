Tarquinia, Blasi:

Roberto Blasi segue il Tarquinia da lontano, nella speranza che si possa al più presto tornare a vivere quelle emozioni che solo il rettangolo verde ti riesce a regalare. “Stavamo affrontando un momento positivo, forse il momento più bello da inizio stagione in quanto avevamo iniziato il girone di ritorno con 5 vittorie ed un pareggio. La squadra era molto in forma dal punto di vista sia fisico che mentale ed avevamo anche conquistato una ottima posizione in classifica (ci trovavamo quarti con 45 punti e a sole due lunghezze dal podio).”

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA