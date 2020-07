Milan-Ibra ai titoli di coda: «Godiamocelo finché resta»

Godiamoci Zlatan Ibrahimovic: «Godiamecelo fino alla fine di questa stagione». Poi sarà addio. L’ha fatto capire Frederic Massara, lo si capisce guardandolo giocare in campo, come si muove, dal suo nervosismo. Un addio inevitabile. Per l’età, per l’ingaggio per un progetto nuovo, diverso che Ivan Gazidis ha deciso per il Milan. E poi ci sono gli scontri verbali con lo stesso amministratore delegato, con chi prenderà il posto di (San) Stefano Pioli.

Un allenatore silenzioso, educato, un gran lavoratore che ha saputo far ricredere chi pensava non fosse pronto per allenare una squadra come il Milan. E invece no.

E il rapporto con Ibra è la conferma. Con lui in campo la squadra si è trasformata, con lui nello spogliatoio i giocatori sono cresciuti, hanno ritrovato motivazioni e fiducia.

Da gennaio a oggi, dal suo ingresso in campo con la Sampdoria al fischio finale con il Parma, il suo Milan ha totalizzato nove vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte. Dal dopo lockdown a oggi il Milan è imbattuto. Ibra o no i rossoneri hanno ottenuto 17 punti in classifica: solo l’Atalanta (22 punti) ha fatto meglio della squadra di Pioli nello stesso periodo. Un campione, una dipendenza totale. C’è poco da dire. Contro il Parma lo svedese ha toccato la cifra tonda di partite giocate con la maglia rossonera.

L’arrivo nel 2010, l’addio verso il Psg nel 2012 e il ritorno per quei colori che lo svedese non ha mai dimenticato. E nell’ultima di campionato il traguardo della tripla cifra: 100. Fosse per lui resterebbe ancora ma siamo ai titoli di coda. E le parole di Massara confermano la separazione. «Sta dando moltissimo a questa squadra, ha aiutato il gruppo a crescere in maniera esponenziale, ha dato mentalità, ha portato qualità e la squadra si è trasformata dal suo arrivo».

Al Milan lo svedese ha giocato “solo” due stagioni e mezzo nel decennio, eppure nessuno, nel periodo, ha segnato quanto lui: 62 reti in tutte le competizioni. Meglio di qualunque altro calciatore rossonero. E non solo. Nell’era dei tre punti a vittoria (cioè dal 1994-95 ad oggi), Ibrahimovic è anche il giocatore del Milan con la migliore media gol a partita in serie A: 0.64 a partita. Gazidis, sempre sicuro di non mandarlo via?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 07:00



