Ibrahimovic: «Se Tonali è ludopatico va aiutato, Leao non è come Balotelli. Scudetti Juventus? Sono 38»

È uno Zlatan Ibrahimovic scatenato quello che parla dal palco del Festival dello Sport di Trento. Lo svedese ex Juve, Inter e Milan, che ha lasciato il calcio pochi mesi fa, ha parlato del caso scommesse - che ha visto coinvolto il suo ex compagno di squadra in rossonero Sandro Tonali - degli scudetti della Juve post Calciopoli, del suo storico e compianto procuratore Mino Raiola e anche di Mario Balotelli, grande rimpianto del calcio italiano.

