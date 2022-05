Verona attende il Milan, e spunta uno striscione contro Ibra: «Ammazza gli animali»

«Ibra ammazza gli animali, lo sport non cancella l'odore» si legge su uno striscione all'esterno del Bentegodi contro il giocatore Zlatan Ibrahimovic. Alla vigilia di Hellas Verona-Milan, il movimento Centopercentoanimalisti ha espresso così parole forti sul milanista.

In una note successiva, gli animalisti hanno spiegato il motivo di questo striscione: «Ibrahimovic si è procurato licenze per ammazzare gli animali più rari, tra cui un leone, ha comperato un'isola nel Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva. Insomma, uccidere è il suo maggior divertimento, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei. Molti appassionati di calcio non lo sanno o se ne sono dimenticati, quindi ci abbiamo pensato noi a ricordarlo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 14:38

