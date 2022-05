Zlatan Ibrahimovic, che euforia: nel prepartita rompe il vetro del pullman incitando i tifosi

Entusiasmo alle stelle nel prepartita di Milan-Atalanta. Forse anche troppo. Tantissimi tifosi hanno atteso l'arrivo del Milan a San Siro per caricare la squadra in vista della possibile sfida decisiva per la vittoria dello scudetto. E Zlatan Ibrahimovic ha fatto capire a tutti che la squadra era pronta all'impresa. In un momento di euforia condivisa Zlatan ha rotto il vetro del pullman del Milan.

Il pullman della squadra rossonera è stato accolto da due ali di tifosi letteralmente impazziti. Tifosi carichi a mille ma non solo loro. Nell'incitare i sostenitori rossoneri Zlatan Ibrahimovic ha sfondato un vetro del bus. All'ingresso del pullman nel cuore del Meazza, il vetro posteriore del pullman è apparso scheggiato proprio dall'euforia del leader del Milan. Un'euforia che Leao e Theo Hernandez hanno poi trasformato in due gol che avvicinano lo scudetto alla Milano rossonera. La vittoria dello scudetto potrebbe arrivare già questa sera, se l'Inter non dovesse vincere a Cagliari. Ma molto più probabilmente Ibra e compagni potranno festeggiare da domenica prossima, visto che alla vittoria matematica del campionato, adesso, manca solo un punto.

E nel caso di vittoria, probabilmente, nessuno recriminerà nulla al talento svedese, nonostante una stagione altalenante e quel vetro rotto...

