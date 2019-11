Dopo Allan tocca a Zielinski: furto nella Smart della moglie, sfondato il lunotto anteriore

Lunedì 11 Novembre 2019, 11:55

Dopo l'intrusione in casa di, un furto nell'auto di: non c'è pace per i calciatori del, che in questi giorni di contestazione dai tifosi e di incomprensioni e bufera con il club (compreso un ammutinamento collettivo dopo che la società aveva mandato la squadra in ritiro), devono fare i conti anche con una serie di episodi di criminalità.Solo due giorni dopo che alcuni ladri erano entrati a casa del brasiliano Allan, come riporta Repubblica di oggi, alcuni ignoti hanno infatti danneggiato ieri mattina l'auto di Zielinski portando via lo stereo e il navigatore e anche i documenti di circolazione, dopo aver infranto il lunotto anteriore della Smart, di proprietà della moglie del centrocampista polacco, Laura Slowiak.Laura era uscita con l'auto per fare una passeggiata col cane sulla spiaggia di Varcaturo, poco lontana dalla loro casa: alla fine della passeggiata è tornata alla macchina e ha fatto i conti con l'amara sorpresa. La donna, impaurita, è stata prima raggiunta dal marito, poi ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Varcaturo.