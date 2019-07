Le profezie di Zico: «La Juve con CR7 è ancora favorita, ma se il Napoli prende Rodriguez...»

MILANO - Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, uno dei più grandi fuoriclasse del calcio mondiale anni '70 e '80, torna sui luoghi dei suoi delitti sportivi: in Italia ha giocato e segnato molto con l'Udinese negli anni 80 ed è tornato, ospite d'eccezione, al Premio Fair Play Menarini. Si è soffermato sui temi più attuali del calcio nostrano.

Ai tempi di Zico, in Italia lo scudetto non era così scontato, oggi invece la Juventus domina.

«Allora c'era la Roma di Falcao, il Napoli di Maradona; ha pure vinto il Verona. La Juve era forte anche ai miei tempi. Oggi ha i giocatori migliori, lo dimostra il fatto che ha in rosa un certo Cristiano Ronaldo che fa la differenza».

Però in Italia sta per arrivare un certo James Rodriguez.

«Grande giocatore, con qualità elevate. Ha fatto sempre bene con la sua Nazionale. Mi piace moltissimo. Credo che il Napoli farebbe un grandissimo colpo».

Ci sono tanti brasiliani in serie A, chi le piace di più?

«Paquetà del Milan è un talento puro. Viene dalla scuola del mio Flamengo, che è una garanzia. Credo sia il giocatore brasiliano con più potenziale in Italia. A proposito di Milan, lo sapete che nell'81 ero quasi rossonero? Ma il Flamengo e le regole non me lo permisero».

E, invece, chi è il più forte brasiliano oggi?

«Neymar, senza dubbio. Lasciando stare i suoi problemi fuori dal campo».

Ha allenato ovunque, anche in India. Le piacerebbe farlo in Italia?

«Il tempo passa ma non si sa mai. Se arrivasse l'offerta giusta».

Lei, comunque, è ancora amatissimo in Italia.

«Ogni volta che torno qui, sento sempre grande affetto. Quando giocavo nell'Udinese, ovunque andavo, ero sempre applaudito, anche dagli avversari. Ho un rapporto speciale con il vostro meraviglioso Paese».



