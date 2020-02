«Panchina d'oro? Io non ho votato perché non ho allenato l'anno scorso. Però sono contento che abbia vinto Gasperini perché sta facendo molto bene in una società che sicuramente non ha i mezzi delle altre. In serie A sia Liverani che De Zerbi stanno facendo bene, sono giovani, ed hanno una strada aperta per il loro futuro», ha aggiunto Zeman.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 15:50

