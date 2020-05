Zaniolo, sfottò alla Lazio in diretta Instagram: «L'inno una canzonaccia, porta sfiga» VIDEO

Mattarella telefona alla figlia di un medico morto di Covid. Le sue parole sono commoventi

📹 Zaniolo sull'inno della Lazio: "Non ti sento più cantare quella canzonaccia! Porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in 20 minuti!" pic.twitter.com/dU0ZR07HmD — Il Romanista (@ilRomanistaweb) May 20, 2020

In questo periodo di lockdown da poco finito, tanti vip e calciatori si sono dedicati alle, molti ai videogame. Tra di loro, che sta pian piano recuperando dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio di quattro mesi fa: e in una diretta durante una partita a Fifa con il suo amico Gaspare Galasso, il giovane giallorosso si è lasciato sfuggire un succoso sfottò contro i rivali della Lazio.È successo nella serata di ieri: Galasso stava giocando contro Zaniolo quando ha iniziato a intonare l’inno della Lazio. «Che canzonaccia, guarda che porta sfiga, ti fa prendere 4 gol in 20 minuti…», la risposta divertita di Zaniolo. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, mandando Zaniolo tra iin Italia per tutta la giornata di oggi.