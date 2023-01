Enigma Zaniolo: con lui in campo, la Roma segna di meno

di Francesco Balzani

La febbre è passata, i dubbi ancora no. Zaniolo corre a Trigoria tra incertezze sul futuro, malumori per i primi fischi e la voglia di tornare a segnare. Anche perché all’appello ormai manca solo lui. Potrebbe farlo a la Spezia, casa sua. Il condizionale è d’obbligo perché il posto da titolare è tutt’altro che garantito. Proprio nel febbraio scorso contro i liguri partì dalla panchina dopo aver marcato visita col Verona. Ma quando entrò fu decisivo guadagnandosi il rigore da 3 punti. Da quel momento ingranò la marcia, soprattutto in Europa. Una speranza.



