Zaniolo, pista Galatasaray: lui apre, oggi si decide

di Francesco Balzani

Ride Mourinho, spera Zaniolo. La Roma ha rialzato la testa sabato con l’Empoli ottenendo un +8 rispetto alla scorsa stagione e un punteggio (e posizione) in classifica che non si vedeva addirittura dal 2018. Un bel riscatto dopo l’amarezza di Coppa Italia, firmato dalle capocciate di Ibanez e Abraham, il primo è diventato il miglior difensore d’Europa per gol segnati di testa (sei) mentre l’attaccante ha ritrovato il feeling con la porta pure all’Olimpico.

Dal 2023 in campionato la Roma ha accumulato 4 vittorie su 6 partite. Solo col Bologna (e solo per 1 ora) c’era Zaniolo in campo. L’attaccante è ancora in malattia dopo che è stato appurato il disagio psico-fisico dichiarato in un certificato medico. Nicolò aveva pensato a un periodo di relax lontano dall’Italia, ma proprio sabato sera è arrivata l’offensiva del Galatasaray. In Turchia il mercato chiude mercoledì, quindi c’è ancora tempo per chiudere la trattativa. Zaniolo ha subito detto sì al club turco, dove troverebbe Icardi e Mertens e dove guadagnerebbe 3 milioni a stagione. Una scelta dettata dall’impossibilità di giocare a Roma e dall’alta probabilità di perdere la Nazionale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 08:40

