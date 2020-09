Zaniolo ha deciso: operazione programmata per domenica in Austria

Nicolò Zaniolo ha sciolto la riserva. Il talento giallorosso, infatti, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di operarsi in Austria, esattamente dove si è operato Giorgio Chiellini dopo l'infortunio dello scorso anno. La scelta, quindi, è caduta su Christian Fink, specialista in chirurgia d’urgenza e traumatologia sportiva che opera a Innsbruck. Zaniolo, in un primo momento, dopo aver scartato comunque l'ipotesi di operarsi nuovamente a Villa Stuart, aveva ipotizzato di farsi operare negli Stati Uniti, nello stesso centro scelto da Ibrahimovic.



Il giovane talento giallorosso dovrebbe partire già domani per l'Austria Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 19:35



