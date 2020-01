📋 Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno.



L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2020

Lunedì 13 Gennaio 2020, 18:52

- come programmato - oggi pomeriggio a Villa Stuart dal professor Mariani. La AsRoma ha appena emesso un comunicato nel quale si precisa che "l'intervento chiururgico è tecnicamente riuscito".“L’intervento chirurgico - si legge nella nota - eseguito a Villa Stuart dal Prof. Mariani e alla presenza del Responsabile Sanitario dell’AS Roma, Dott. Causarano, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da domani la fase riabilitativa.Pochi minuti dopo è stato lo stesso Zaniolo a rassicurare i tifosi postando su Instagram una foto con entrambi i pollici in alto, con la sciarpa della Roma sul cuscino, in segno di vittoria. Trai commenti spiccano quelli di Ubaldo Righetti, storico difensore centrale della Roma degli anni '80, e dell'Inter, la sua ex squadra, che lo incita a tornare presto sui campi da gioco. Ovviamente non manca il saluto di Capitan Florenzi che, anche ieri sera, si è recato a casa di Zaniolo per consolarlo e rassicurarlo dopo il grave infortunio.