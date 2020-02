Zaniolo, l'auto della mamma Francesca smontata dai ladri: «Che gradita sorpresa»

Non c’è pace per la famiglia Zaniolo. Ieri a vivere l’ennesima disavventura romana è stata Francesca Costa. La mamma di Nicolò, campione della Roma bloccato fino a maggio da un grave infortunio, questa mattina quando è andata a prendere la sua auto si è trovata davanti una brutta sorpresa. Nella notte, infatti, i ladri le hanno aperto la macchina per smontare e rubare la carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo. “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese“, ha scritto amara Francesca pubblicando anche lo scatto della sua auto. Solo un anno fa, nello spazio di poco più di un mese, prima le era stata rubata l’auto (restituita dopo pochi giorni) e poi era stata rapinata per strada. Un episodio che aveva scatenato la rabbia di Zaniolo con un duro post su Istagram in cui metteva in dubbio la sua permanenza a Roma. Qualche giorno fa anche la sorella Benedetta si è rotta il ginocchio. Finirà il periodo nero? Giovedì 6 Febbraio 2020, 11:28







© RIPRODUZIONE RISERVATA