Zaniolo, la mamma insultata a Parma e difesa sui social: «Non hai meno dignità di Balotelli e dei napoletani»

Zaniolo, la Curva del Parma contro la mamma e lei sbotta su Instagram

Ieri è successo di nuovo: la mamma di, ancora sotto tiro da parte delle tifoserie avversarie. L'ultimo episodio risale a ieri sera a Parma, dove la Roma in cui gioca il ventenne talento azzurro è stata battuta per 2-0: al centro dei cori della Curva Nord del Tardini ci è finita ancora Francesca, già in passato offesa gratuitamente dagli ultras.La mamma di Zaniolo ha risposto via social ai commenti di vari utenti alle decisioni del Giudice Sportivo in tema di discriminazione territoriale e razziale. «Non ha meno dignità dei napoletani e di Balotelli», uno dei messaggi condivisi. Una posizione condivisa in pieno dalla stessa mamma del centrocampista giallorosso: «La penso esattamente come te», ha scritto Francesca Costa su Instagram.