La Juve cerca l’incastro perfetto: De Ligt al Bayern per finanziare l’arrivo di Zaniolo

De Ligt sempre più lontano, Zaniolo sempre più vicino. Ecco i fronti più caldi del mercato della Juventus, che intanto accelera per Molina, non perde di vista Paredes, per il quale il Psg chiede 35 milioni, e mette a punto l’acquisto di Cambiaso. Ieri è stato il giorno della grande adunata bianconera, tra l’entusiasmo generale. De Ligt ha risposto alla convocazione di Allegri, ma non alle richieste dei tifosi di conoscere il suo futuro.

«Resta alla Juventus», hanno detto al difensore che ha replicato con un sorriso. Il Bayern Monaco, forte della preferenza di De Ligt, avrebbe sorpassato definitivamente la concorrenza di Chelsea e Manchester United.

Oggi è in programma un nuovo confronto sull’asse Torino-Monaco, tra i ds Cherubini e Salihamidzic. Alla Continassa è invece previsto un faccia a faccia tra i bianconeri e lo stesso De Ligt, rappresentato a Torino dall’avvocata Pimenta. Per dirsi addio non servono i 120-125 milioni della clausola rescissoria: alla Signora possono bastare circa 80 milioni più ricchi bonus. Un tesoretto che servirà per garantirsi il successore dell’olandese e non solo. Il preferito resta Koulibaly, ma la trattativa è in salita. E così restano di gran moda le alternative Gabriel, Milenkovic, Kimpembe, Akanji e Bremer, per il quale è derby (d’Italia) di mercato con l’Inter.

Capitolo Zaniolo. L’azzurro è stato escluso per una (presunta?) lombalgia dall’amichevole di sabato tra la Roma e il Trastevere, con inevitabili gossip di mercato. I sospetti diventeranno molto fondati se Zaniolo domani non dovesse essere convocato nemmeno per il ritiro giallorosso in Portogallo. Dalla Capitale chiedono 60 milioni cash, ma l’operazione si può chiudere intorno ai 50. Da Torino al momento non c’è l’intenzione di riconoscere quella cifra alla Roma.

Si studia uno scambio di prestiti (sul piatto c’è soprattutto Arthur, ma può essere sacrificato anche uno tra Zakaria o Cuadrado) con conguaglio economico in favore dei giallorossi. Il tesoretto che arriverebbe dalla sempre più probabile cessione di De Ligt può però cambiare il volto alla trattativa.

