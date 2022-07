Zaniolo-Juve, l'agente a cena con i bianconeri: la trattativa è decollata

di Francesco Balzani

Prima il post che profuma d’addio, poi l’incontro a cena con la Juve che è finito con sorrisi e la promessa di rivedersi presto. La strada di Nicolò Zaniolo si allontana da Roma e si avvicina a Torino. L'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, è a Milano e a cena si è incontrato con la Juventus. Il summit è stato positivo, domani la Juve chiamerà la Roma per recapitare l’offerta cash senza contropartite. Proprio come volevano i Friedkin. Non sarà di 60 milioni, ma probabilmente si tratterà di un prestito da 10 milioni con riscatto fissato sui 40 più bonus.

I bianconeri grazie alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco potranno formulare l'offerta per il numero 22 che ha detto sì da tempo a un contratto da 4 milioni a stagione e che in questi giorni a Trigoria si è chiuso in un silenzio emblematico fino al post di oggi in cui ricordava il gol al Feyenoord. Se l’offerta della Juve domani dovesse essere accettata Zaniolo potrebbe presentarsi a Torino per le visite mediche già venerdì come anticipato due giorni fa da Leggo. Altrimenti se ne parlerà la prossima settimana. La trattativa con il club bavarese sbloccherà il mercato della Juventus che vuole chiudere anche l'operazione per Koulibaly.

