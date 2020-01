Roma, Zaniolo a Villa Stuart: oggi l'operazione al ginocchio

Poco dopo le 9 di questa mattina Nicolò Zaniolo è arrivato alla clinica Villa Stuart: felpa grigia e stampelle che lo hanno aiutato a camminare e sorreggersi dopo la lesione al legamento crociato anteriore destro e al menisco rimediata nella gara contro la Juventus di ieri sera. Sguardo basso, volto contrariato e la famiglia dargli conforto: un infortunio che non ci voleva e che lo terrà fermo per oltre quattro mesi impedendogli anche di partecipare all’Europeo. Oggi Zaniolo si sottoporrà a operazione chirurgica per mano del professor Pier Paolo Mariani e già in settimana comincerà il lungo percorso di riabilitazione. Lunedì 13 Gennaio 2020, 09:26







