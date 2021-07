Zaniolo è papà, nato il figlio Tommaso. Nicolò in ospedale con la mamma Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo è diventato papà. È nato oggi il piccolo Tommaso, il figlio arrivato dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il giocatore era assente all'allenamento mattutino per un permesso concordato con la Roma per motivi familiari.

Nel pomeriggio Zaniolo rientrerà a Trigoria per l'allenamento pomeridiano. Pochi giorni fa Sara Scaperrotta aveva pubblicato un lungo post sui social proprio rivolto al talento giallorosso, chiamandolo alle sue responsabilità. Il bimbo è nato all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli alla presenza di Nicolò.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 12:45

