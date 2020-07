Zaniolo, serata in discoteca senza mascherina. Selfie con i tifosi: ma spunta la sigaretta. Il video virale

di Francesco Balzani

In discoteca, senza mascherina e con la sigaretta in bocca. E' la fotografia di tanti giovani in questo post lockdown. Ed è pure quella di Nicolò Zaniolo che ieri sera in compagnia di Luca Pellegrini si è concesso infatti un momento di relax in una discoteca della capitale, tra musica, risate e qualche selfie. In tutte le foto e video raccolte nel locale il giocatore non indossava mascherine, era in una zona privèe ma non sembra mantenere le distanze di sicurezza (anche con parecchi tifosi) raccomandate dalla società. E tra una chiacchiera e l'altra spunta anche una sigaretta, concessione che si sono fatti in passato anche colleghi calciatori più illustri e di esperienza del giovane romanista. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 16:10



