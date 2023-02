Zaniolo, certificato medico per non allenarsi. E la Roma lo mette in lista Uefa

di Redazione web

Dentro o fuori? Il dubbio ha pervaso Trigoria per ore. Zaniolo alla fine sarà dentro la lista Uefa per un motivo preciso: la sua è una presenza formale (è nell’elenco dei giovani formati in Italia). Era e resta comunque fuori dal progetto della Roma. L’esterno, infatti, se non fosse stato inserito non avrebbe generato una plusvalenza utile per il Fair play finanziario, ma solo per il bilancio. Dunque, la sua eventuale cessione non sarebbe stata presa in considerazione da Nyon. Inoltre, c’era anche il pericolo di eventuali controversie legali.

Zaniolo tende la mano alla Roma: «Sono a disposizione»

Zaniolo: «Dette cose non vere, mi metto a disposizione della Roma. Minacce? Mi sono sentito abbandonato». La replica della Curva Sud

C’è poi un secondo retroscena: il giorno 31 gennaio Zaniolo pubblica la lettera aperta in cui spiega i motivi del suo periodo di appannamento. Contestualmente, invia un certificato medico alla Roma in cui è riportato che non potrà allenarsi per i prossimi 30 giorni. Oggi il giocatore è stato convocato a Trigoria per sostenere la visita di accertamento e viene stabilito che effettivamente ha bisogno di un periodo di stop.

Dunque, Zaniolo sarà esentato dagli allenamenti e a distanza di qualche giorno verrà convocato al Fulvio Bernardini per attestare il suo stato di salute.Una mossa a sorpresa dopo che ieri la Roma aveva lasciato trapelare l’inefficacia della lettera scritta da Nicolò sulla decisione di lasciarlo fuori dal progetto tecnico. Solo parole. Dentro la lista anche Wijnaldum, Lllorente e Solbakken.

Zaniolo, certificato medico per non andare a Trigoria. E la Roma lo mette in lista Uefa https://t.co/00xJUukaR5 — Leggo (@leggoit) February 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA