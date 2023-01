​Zaniolo bestemmia contro l'arbitro di Roma-Genoa, l'audio della telecronaca è aperto: imbarazzo dei commentatori, che reagiscono così

di Redazione web

Nicolò Zaniolo ha bestemmiato prima di rientrare in campo per disputare il secondo tempo di Roma-Genoa, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il giocatore giallorosso, noto anche per non riuscire facilmente a mantenere la calma, ha inveito contro l'arbitro per un episodio capitato durante la prima metà di gioco.

La vicenda

La Roma guidata da José Mourinho ha strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia grazie alla rete al 64esimo di Paulo Dybala. L'argentino però, non è stato l'unico protagonista della serata perché sotto i riflettori ci è finito anche Nicolò Zaniolo e non per le sue prestazioni calcistiche.



L'imbarazzo dei commentatori

La bestemmia si è sentita chiaramente e i commentatori non hanno potuto fare altro che spostare l'attenzione su altro e non commentare ciò che era appena accaduto. I tifosi che erano davanti alla televisione si sono accorti immediatamente e sui social impazza l'hashtag con il nome di Zaniolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 10:01

