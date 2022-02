Zaniolo, dopo l'attacco della Bertolini spunta l’hashtag #zanioloeducato che impazza sui social

La frase di Pinto, le voci sulla Juve, il gol-perla col Genoa, il Var, l’espulsione e la frase infelice della Bertolini. Nicolò Zaniolo sta vivendo questi giorni in una centrifuga di emozioni. Poche quelle positive. L’ultima scottatura arriva dal commento del ct della nazionale femminile arrivato ieri durante 90° minuto: “Ha delle difficoltà. Nicolò va aiutato ed educato”. Pronto il commento della mamma Francesca: “Troppo facile puntare il dito, meglio il silenzio”.

Mentre sui social l’hashtag #zanioloeducato sta impazzando con tweet decisamente ironici. Un esempio: “Zaniolo al Pewex ha fatto passare avanti una signora che aveva una cosa solo da pagare. #Zanioloeducato”. Oppure: Zaniolo quando va al bagno alza sempre la tavolette. Un modo per sdrammatizzare ma anche per replicare alle tante critiche che il ragazzo sta ricevendo. Tra queste anche quelle per i troppi cartellini: 7 gialli e due rossi. Nessun attaccante in serie A ne ha quanti lui. Lui incassa, e prepara l’ennesimo riscatto. Quello che può arrivare domani contro la sua ex Inter in Coppa Italia.

