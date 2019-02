Roma, Totti, il futuro. Nicolò Zaniolo esprime i suoi desideri durante la trasmissione Le Iene in onda domani sera. Ecco le domande: Ti senti di essere il nuovo Totti? «No assolutamente no». Rimarrai anche tu per sempre alla Roma? «Il mio obiettivo è questo». Ti piacerebbe essere una bandiera come Totti o Del Piero? «E’ un sogno, ci proverò».



Ultimo aggiornamento: 20:37





