I campioni mondiali Zambrotta e Perrotta e l'artista Gino Rivieccio "Talenti d'Italia" al Meeting Estate

Tre giorni intensi di sport e spettacolo al 38° Meeting Estate Isola d’Ischia, organizzato come tradizione da Franco Campana. Il Forum su ”Calcio ieri, calcio oggi” al Regina Isabella a Lacco Ameno d’Ischia ha rappresentato il clou della tre giorni di incontri, gala e meeting. Vari i temi trattati, dalla crescita dei settori giovanili, agli stadi al centro del futuro calcistico italiano, alle strutture sportive in generale. E ancora, l’importanza dei media, della loro pressione sugli atleti. Il forum ha confermato che c’è un segnale di ripresa nel calcio italiano, inteso come inclusione e promozione dei valori, avendo lo sport una responsabilità nella società civile. Insieme all’avvocato Campana, sono intervenuti il presidente del Comitato Nazionale Fair Play Ruggero Alcanterini; Giannantonio Grazioli e Fabio Poli, rispettivamente direttore generale e direttore organizzativo Associazione Italiana Calciatori; Enrico Varriale, vicedirettore RAI Sport; l’allenatore di calcio Paolo Specchia. Poi la serata di gala, presentata da Mary D’onofrio, con ospite d’onore l’artista e show men Gino Rivieccio (nella foto con Mary e l’avvocato Campana). Nell’ambito del gala i Premi Talenti d’Italia con gli interventi degli ex azzurri Perrotta, Zambrotta (campioni del Mondo nel 2006), Donnarumma (capocannoniere Serie B), Tatiana Bonetti (attaccante della Fiorentina). Premio Fairplay a Gianni Sasso, Atleta paraolimpico.

Atteso finale con l'appuntamento dell'Editoriale sportivo - "Il calcio con amore" (al Giardino degli Aranci) e la presentazione del libro "Arpad ed Egri" (Graus editore) di Angelo Amato de Serpis, con la storia dell'allenatore ebreo Arpad Weisz in primo piano, con gli interventi di Matteo Marani, vicedirettore Sky Sport; Piercarlo Presutti, caporedattore Ansa Sport; il manager Claudio Pasqualin, presidente Avvocaticalcio e con la conduzione ancor di Mary D'Onofrio. (m.l.) Venerdì 7 Giugno 2019, 11:32







