Live Yokohama Marinos-Roma 2-0: raddoppio dei giapponesi, sfortunato autogol di Svilar

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Nagoya, la Roma di José Mourinho affronta gli Yokohama Marinos, freschi vincitori del campionato locale, nella seconda ed ultima amichevole della tournée in Giappone. Calcio d'inizio alle ore 11:30, la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, live testuale su ilmessaggero.it

Le formazioni ufficiali

YOKOHAMA MARINOS (4-2-3-1): Takaoka; Koike, Iwata, Eduardo, Nagato; Kida, Watanabe; Mizunuma, Nishimura, Yan; Leo Ceara.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Missori, Tahirovic, Matic, Camara, Celik; El Shaarawy, Abraham

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA