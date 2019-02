Furia Wanda sui social: «Icardi non gioca senza fascia? Ca***te»

Vergognoso!!!!

La Gazzetta è partner dell’Inter.

Continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso.

La verità è sempre e solo una.!! pic.twitter.com/76LxkkNAa9 — wan (@wandaicardi27) 19 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un personaggio: Mauro Icardi. Un tema: il suo rapporto con l'Inter tra beghe sul rinnovo e revoca della fascia da capitano. E un campo di battaglia: i social. E poi c'è un'attrice non protagonista che, in qualità di agente e moglie, in questo contesto si ritrova a essere forse più protagonista dell'attore stesso: Wanda Nara. La signora Icardi si è resa protagonista di una nuova sfuriata social, questa volta contro la Gazzetta della Sport, che nella sua versione online racconta un retroscena secondo il quale la coppia avrebbe imposto una condizione all'Inter: o Mauro recupera la fascia da capitano, o non va più in campo.Voce falsa e «vergognosa» per l'agente del centravanti dell'Inter che, a stretto giro di posta, ha sbottato sul web. «Vergognoso! La Gazzetta è partner dell'Inter. Continuate a dire queste cazz... è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una!», scrive la Nara. E la sensazione è che le parti - giocatore e club - siano sempre più distanti.