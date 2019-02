Wanda Nara scatenata su twitter per difendere Icardi, ecco cosa ha fatto stanotte

di Simone Pierini

Mauro Icardi

, al centro dell'attenzione mediatica perper affidarla al portiere Samir Handanovic. Il numero 9 nerazzurro non giocherà oggi il match contro la Sampdoria. Ma la moglie e agente, che ieri è stata coinvolta nel lancio di un sasso contro la sua auto, non ci sta e ha passato la serara di ieri e la notte sui social network per stare al suo fianco.che ritraggono Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di un addio o, forse, una dimostrazione del senso di appartenenza dell'attaccante ai colori nerazzurri.Poi ritwitta i gol più belli di Icardi che vengono pubblicati dai tifosi. In molti, sul profilo della moglie e agente, gli chiedono di sistemare la situazione con il club nerazzurro, messaggi che anche Wanda Nara condivide. Poi questa mattina risponde ad una tifosa che afferma di non voler andare a San Siro visto che Icardi non ci sarà: «Vai allo stadio e oggi forza Inter».