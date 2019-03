Wanda Nara: «Nessuno può chiudermi la bocca»

Wanda Nara non si arrende e, anzi, contrattacca: «Nessuno può farmi stare zitta». La moglie e agente del bomber e ormai ex capitano dell'Inter Mauro Icardi denuncia: «Il mondo del calcio è molto difficile per una donna ma continuerò a dire le cose che penso, poi si possono condividere o meno». L'argentina è stata scelta dal giornalista Cesare Lanza fra i vincitori del Premio Socrate: «Perché altri procuratori nel mondo del calcio e dello spettacolo hanno fatto esternazioni anche più maliziose, ma questo baccano non c'è stato. Perché è una donna? Disturba il sacro mondo del calcio?».



La sexy procuratrice aggiunge: «Io sono innanzitutto mamma di cinque bambini, fra cui due femmine, a cui auguro un uomo come mio marito, che è così giovane e mi difende, mi lascia parlare, anche dire cose su cui non siamo d'accordo. La donna deve sempre essere ascoltata quando parla con rispetto. Questo premio è un orgoglio anche per i miei figli, continuerò con le mie idee decidendo le cose che penso».



Lasciando l'hotel nel centro di Milano dove si è svolta la cerimonia per la consegna del premio, Wanda Nara non ha risposto alle domande sul futuro di Mauro Icardi, né a chi gli domandava se l'attaccante argentino sarà a disposizione dell'Inter per il derby di domenica contro il Milan.



