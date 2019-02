Wanda Nara, Costacurta chiede scusa: «Ho sbagliato nel dire quella frase»

Isola, Brosio “punge” Barbara D'Urso. Alessia Marcuzzi la difende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al di là della polemica interna all'Inter, ilha scatenato furiose discussioni anche in occasione di frasi, più o meno sessiste, rivolte a, moglie e agente dell'attaccante nerazzurro ormai ai ferri corti con la società. Due ex calciatori comesono finiti nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate domenica scorsa. L'ex difensore del Milan e della nazionale, 52 anni, ha però fatto dietrofront, chiedendo anche scusa per aver pronunciato questa frase: «Se mia moglie avesse detto certe cose, mancando di rispetto al club e ai compagni di squadra, l'avrei cacciata di casa» è tornato a parlare di quella che è stata un'uscita infelice: «Quella frase in particolare è sbagliata, non mi sono riconosciuto, quello non sono io. Una frase del genere non si può sentire, sono pronto a chiedere scusa. Ho sbagliato nel dirla, all'interno di un discorso in cui criticavocome agente di Icardi, non come donna».«Che sfiga, ho pronunciato quella frase subito dopo quanto detto da: quando l'ho sentito, mi sono cadute le braccia, poi però sono finito nella stessa barca. Sia chiaro: voglio le donne del calcio e sono stato io a proporreper la nazionale Under 15. La ct azzurra, poi, potrebbe insegnarmi il 4-4-2» - spiega ancora, attualmente commissario federale - «Oggi non mi riconosco più nel cameratismo maschile tipico del calcio. Ho perso il papà presto, sono cresciuto con mamma, che insieme a mia moglie Martina è la persona di riferimento, quella a cui voglio più bene. Mamma ha perso una figlia femmina e ha tirato su tre maschi: la stimo tantissimo. Ecco perché, rivedendomi nel video, mi sono sentito in imbarazzo, per me e per tutti i miei cari».ha anche rivelato la reazione della moglie,, alla sua uscita: «Mi ha detto "Billy, mi sa che hai fatto una cavolata!". Io, in quella frase, non mi riconosco, ha scalfito le mie sicurezze».