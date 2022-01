Vlahovic è un giocatore della Juventus: oggi visite e firma. Indosserà la numero 28

Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società bianconera per vedere l'attaccante serbo con la maglia della Juve. Nella serata di giovedì 27 gennaio sono stati definiti gli accordi su ingaggio e commissioni con l'entourage di Dusan Vlahovic, ormai ex viola.

L'intesa tra i due club era già stata trovata, sulla base di un esborso complessivo di 75 milioni di euro (67 fissi + 8 di bonus). Il bomber serbo di soli 21 anni, invece, firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2026.

Vlahovic svolgerà le visite mediche in giornata, proprio per il suo 22esimo compleanno, al J Medical e poi firmerà il contratto. L'attaccante indosserà la maglia numero 28.



Si complica invece la pista per Nandez, dopo le parole del presidente del Cagliari, Giulini. Resta da definire il futuro di Morata, che vuole il Barcellona. A Firenze sarà invece il giorno di Arthur Cabral, il brasiliano del Basilea e copocannoniere della Conference League. A lui l'arduo compito di sostituire Vlahovic.

Nelle ultime ore è spuntata un’idea Kulusevski per il Milan, che intanto in giornata ha ufficializzato l'acquisto di Marko Lazetic, attaccante classe 2004, prelevato dalla Stella Rossa. La Fiorentina dopo aver ceduto Vlahovic ufficializzerà Cabral dal Basilea: il brasiliano è atterrato nella serata di ieri a Firenze e anche in questo caso affare concluso.

Gosens, invece, è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il tedesco, dopo aver effettuato le visite mediche, ha firmato e arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta, che otterrà complessivamente 25 milioni di euro. In serata si è sbloccata anche la trattativa per Caicedo dal Genoa: il 33enne attaccante ecuadoriano approda in nerazzurro in prestito secco fino a giugno.

