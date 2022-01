Vlahovic rischia una denuncia? L'accusa: «Violato l'isolamento per fare le visite mediche con la Juve»

Vlahovic rischia una denuncia? La notizia arriva dalla Toscana, dove il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale, Francesco Torselli, ha presentato un'interrogazione in merito a una presunta violazione dell'isolamento Covid da parte del calciatore serbo. Prima di firmare il contratto con la Juventus, l'attaccante si è spostato per raggiungere Torino ed effettuare le visite mediche. Secondo quanto riportato dalla Tgr Toscana, l'attaccante serbo rischierebbe una denuncia penale da parte dell'Asl Toscana Centro per aver violato il provvedimento di isolamento comminatogli dopo essere risultato positivo a un tampone rapido lo scorso venerdì. In base alle regole vigenti, è indispensabile attendere almeno sette giorni dell'accertata positività, prima di poter svolgere un successivo tampone e, se negativo, mettere fine all'isolamento. Il serbo invece, già al sesto giorno si sarebbe recato a Torino per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra.

Nell'interrogazione, Torselli ha chiesto se la Asl Toscana Centro ha concesso deroghe speciali a Dusan Vlahovic o se il calciatore avrebbe invece palesemente violato le regole alle quali devono attenersi ogni giorno migliaia di italiani. «Se ci sono delle regole - dichiara Torselli - queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli , ma anche per il signor Dusan Vlahovic».

