Dusan Vlahovic alla Juve, visite mediche e bagno di folla. Tifosi in delirio

Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società bianconera per vedere l'attaccante serbo con la maglia della Juve, ma il suo arrivo ha già infiammato i tifosi bianconeri. Nella serata di giovedì 27 gennaio sono stati definiti gli accordi su ingaggio e commissioni con l'entourage di Dusan Vlahovic, ormai ex viola. Questa mattina l'attaccante, che proprio oggi festeggia i 22 anni, si è presentato al J Medical per le visite mediche. Il suo arrivo alla Continassa è stato accolto da un bagno di folla.

L'intesa tra i due club era già stata trovata, sulla base di un esborso complessivo di 75 milioni di euro (67 fissi + 8 di bonus). Il bomber serbo di soli 21 anni, invece, firmerà un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2026. E al suo arrivo i tifosi lo hanno accolto con un bagno di folla.

Vlahovic sta svolgendo le visite mediche, al J Medical e subito dopo firmerà il contratto con la sua nuova squadra. L'attaccante indosserà la maglia numero 28.

L'esordio con la maglia della Juve potrebbe essere domenica 6 febbraio all'Allianz Stadium contro il Verona, l'ultima squadra affrontata nel 2021: il 22 dicembre al Bentegodi in un 1-1 con la maglia viola che non lo ha visto segnare.

