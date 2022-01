Juve, Vlahovic da Allegri e Firenze insorge. Vicino anche Nandez. Morata al Barça?

Ecco il colpo dei colpi. La Juventus è a un solo passo da Dusan Vlahovic. Accordo trovato con la Fiorentina, per circa 67 milioni più ricchi bonus. Solo cash, nessuna contropartita tecnica, proprio come voleva il club viola. Intesa raggiunta con l'attaccante serbo, pronto a firmare fino al 2026 a circa 7 milioni netti annui. Tutto quasi fatto.



Si può chiudere entro venerdì, per la gioia dello stesso Dusan: la sua volontà è stata decisiva. Resta solo da definire la formula del trasferimento. Le visite mediche appena Vlahovic si negativizzerà dal Covid. Poi l'annuncio ufficiale. Ecco il colpo dei colpi. Un affare che pareva quasi impossibile, visti gli ultimi bilanci in rosso dei bianconeri e la situazione generale del calcio italiano in tempi di pandemia. La Juve, forte di un aumento di capitale da 400 milioni, ha deciso di anticipare a gennaio il budget previsto per la prossima estate in modo da assicurarsi il bomber della Serie A (17 gol come Immobile). Una mezza assicurazione sulla qualificazione in Champions.



L'arrivo di Vlahovic dovrebbe dare lo sfratto a Morata, sul quale è sempre in pressing il Barcellona, però sommerso dai debiti. Ma non si esclude anche un altro addio. Bentancur e Arthur sono rispettivamente corteggiati da Aston Villa e Arsenal.



Per il primo i Villans sarebbero disposti a pagare una ventina di milioni, di cui circa il 35% finirebbero nelle casse del Boca forte di una percentuale sulla rivendita del giocatore.

A proposito di centrocampisti sudamericani la Juve sta intanto monitorando Nandez, in uscita dal Cagliari. La richiesta è intorno ai 17 milioni tra prestito e riscatto, ma nella trattativa potrebbe entrare Kaio Jorge come contropartita tecnica.



Tornando al colpo dei colpi, il popolo viola sta vivendo assai male quello che considera l'ennesimo scippo della Signora dopo quelli di Baggio, Bernardeschi e Chiesa, per citare solo i più famosi. Il problema non è l'ennesimo talento che dice addio a Firenze, ma la scelta della destinazione. Gli ultrà viola si sono schierati contro Dusan, oggetto di beceri insulti e pesanti minacce vergate su tre striscioni. «Il rispetto non si conquista con i goal. Vlahovic gobbo di m...!», uno dei messaggi firmati dalla curva Fiesole. Sotto attacco (sui social) anche il club di Commisso, che prova a consolarsi portando a Firenze l'attaccante brasiliano Arthur Cabral del Basilea.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 11:49

