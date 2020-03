Coronavirus: calciatore di serie C positivo al test

«La società Vis Pesaro 1898 comunica che dopo avere eseguito dei controlli specifici, uno dei suoi tesserati è risultato positivo al Covid-19». È la stessa società ad annunciarlo il contagio da Coronavirus per un proprio calciatore attraverso un comunicato stampa apparso sul proprio sito.



«Teniamo a precisare che sta bene ed è completamente asintomatico - spiega la società - La società si sta adoperando ad assumere nell’immediato tutti i provvedimenti necessari dei quali darà al più presto le dovute informazioni».



Si tratta del quinto caso accertato in Serie C dopo i tre verificatisi alla Pianese, squadra toscana che milita nel girone A, e quello di un giocatore della Reggio Audace, squadra di calcio di Reggio Emilia (ex Reggiana). Ad essere colpito, spiega una nota del club emiliano, è il 27enne difensore Alessandro Favalli, figlio dell'ex capitano della Lazio Giuseppe Favalli, che è stato sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale Maggiore di Crema dai quali è risultato che l'atleta «attualmente in buone condizioni di salute è risultato positivo al Covid-19. «La società - conclude la nota - è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata». Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 23:22



