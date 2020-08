Stadio chiuso per Covid, i tifosi guardano la partita dalla gru FOTO

Un amore incondizionato verso la propria squadra di calcio, ladi Chiavari in. Per l'ultima giornata di campionato ieri sera sei, complice lo stadio chiuso per il, hanno affittato una tripla gru e hanno deciso di seguire il match casalingo contro il Cittadella, finito con la vittoria dei veneti 3-2, in cima al cestello con tanto di casco di sicurezza, sciarpe, bandiera e striscione. Una sconfitta indolore, visto che l'Entella si era già salvata.Alla fine, nonostante la sconfitta, i calciatori dell'Entella sono andati a salutare i fedelissimi e hanno deciso di regalare loro sei maglie ufficiali. Ovviamente la foto dei tifosi di Chiavari (Genova) sulla gru è diventata virale sui social. Cosa non si fa per amore della propria squadra...