Villarreal-Manchester United 1-1 (12-11 d.c.r.): De Gea sbaglia il 22° rigore, Emery trionfa ancora. Eroe Rulli.

Il trionfo di Emery. Il trionfo del Villarreal. Gli spagnoli superano il Manchester United ai rigori (12-11 il finale) e conquistano la prima Europa League della propria storia. Il tecnico è alla quarta, dopo le tre portate a casa con il Siviglia. È senza dubbio il suo trofeo. E di nessun'altro.

S'è decisa ai rigori. Al 22° per la precisione. Hanno tirato tutti. E ha sbagliato proprio De Gea, subito dopo che il suo collega Rulli lo aveva battuto. Il portiere argentino del "sottomarino giallo" è l'eroe della serata. Prima mette il suo tiro all'incrocio, poi para quello decisivo, tuffandosi alla sua sinistra e facendo partire la festa. Nemmeno lui crede a quello che è successo.

Una notte da ricordare per il Villarreal. Una delusione cocente per Solskjaer, ampiamente favorito per la caratura della sua squadra, che però perde e torna in discussione. Tenuto a galla durante la partita solamente da Cavani (che ha risposto alla rete di Gerard Moreno) in una gara priva di grosse emozioni. Eliminando quelle finali, ovviamente. Un grande spettacolo. Con un vincitore inatteso. Forse.

LA CRONACA

Dai dischetto inizia il Villarreal.

Sequenza rigori:

Gerard Moreno: gol; Mata: gol; Raba: gol; Telles: gol; Paco Alcacer: gol; Bruno Fernandes: gol; Alberto Moreno: gol; Rashford: gol; Parejo: gol; Cavani: gol; Gomez: gol; Fred: gol; Albiol: gol; James: gol; Coquelin: gol; Shaw: gol; Gaspar: gol; Tuanzebe: gol; Pau Torres: gol; Lindelof: gol; Rulli: gol; De Gea: parato.

Si deciderà tutto ai calci di rigore. Finisce 1-1 tra Villarreal e Manchester United. A segno Gerard Moreno e Cavani. Nei supplementari non è successo praticamente nulla.

18'sts Solskjaer manca in campo due rigoristi: Mata e Alex Telles. Dentro anche Raba per Emery.

15'sts Saranno 3 i minuti di recupero.

12'sts Nel secondo tempo supplementare si è giocato pochissimo. Adesso la partita è nuovamente ferma per un problema a Shaw.

10'sts Doppio cambio per Solskjaer: fuori Bailly, dentro Tuanzebe; in campo anche James per Pogba. Poi Rashford è riuscito a rimanere in campo.

8'sts Errore di Lindelof, che spalanca all'azione del Villarreal, ma non riesce a concludere la squadra di Emery, poco lucida al momento. Ma c'è un tocco di mano di Bailly, Turpin attende indicazioni dal Var

7'sts S'addormenta Paco Alcacer, che dopo una bella azione del Villarreal era riuscito a trovare lo spazio per colpire. L'indecisione permette a McTominay di intervenire.

6'sts Problemi per Rashford, che non ce la fa. Entra James.

5'sts Mezzo errore di Albiol, che si lascia scavalcare dal pallone e per poco non ne approfitta Rashford. Esce Rulli.

4'sts Squadre che sembra proprio non ne abbiano più. Comprensibile anche.

2'sts Spinge Albiol, l'ex Napoli in proiezione offensiva. E fallo in attacco del Villarreal.

1'sts Si riparte, muove la palla il Villarreal.

Nessuna emozione nel primo tempo supplementare. Squadre che sono adesso in mezzo al campo per darsi la carica prima degli ultimi 15' di partita.

16'pts Finisce il primo tempo supplementare. Sempre inchiodata sull'1-1 la partita.

14'pts Fallo in attacco di McTominay, è perfetta la lettura difensiva di Capoue.

12'pts Parejo batte un calcio di punizione dalla sinistra. Bravo De Gea a smanacciare in angolo.

10'pts Cambio per Solskjaer, il primo della sua partita. Fuori Grennewood per Fred.

10'pts Sinistro di Moreno, che ha lo spazio per provarci. Pallone altissimo.

8'pts Il Villarreal, con i ritmi che si sono abbassati, riesce a gestire qualche pallone in più e cerca di attaccare.

5'pts C'è anche la squadra di Emery in campo, con Paco Alcacer, che controlla dentro l'area e prova il destro. Respinto dalla difesa dello United.

2'pts Attacca il Manchester United, a sinistra, con Rashford che pesca Bruno Fernardes: finta a liberare il sinistro, ma Albiol respinge.

1'pts Il primo pallone lo muove il Manchester United.

48'st Non c'è più tempo. I tempi regolamentari finiscono 1-1. A Gerard Moreno risponde Cavani. E si va ai supplementari.

47'st Pallone buttato in mezzo dal Villarreal, e Pau Torres si ritrova sul sinistro il pallone. E ci prova. Ma non centra lo specchio della porta.

45'st Saranno 3 i minuti di recupero.

45'st Shaw, ancora lui, arriva sul fondo e mette dentro per l'inserimento di Pogba. Colpo di testa del francese. Pallone alto.

43'st Moreno per Pedraza e Gaspar per Foyth, ultime scelte di Emery.

41'st Palla messa in mezzo da Bruno Fernardes, che schizza poi fuori dall'area per il destro di Rashford. Destro che Rulli deve solo accompagnare la sfera fuori.

39'st Shaw, col motorino, arriva sul fondo a sinistra. Abbattuto subito dopo aver messo in mezzo, fallo da buona posizione per il Manchester United. Giallo anche per Foyth.

37'st Primo ammonito anche per il Manchester United, è per Bailly, che tocca col gomito Paco Alcacer che aveva attaccato la profondità.

36'st Da sinistra Rashford converge e prova il destro. Troppo chiuso sul primo palo.

34'st Ancora McTominay, che con potenza attacca prima centrale e poi a destra, mettendo in mezzo per Cavani che cerca l'anticipo, e il colpo di tacco, sul primo palo. Deviato in angolo il tentativo dell'uruguaiano.

31'st Paco Alcacer e Moi Gomez in campo per Emery, fuori Pino e Trigueros. Ancora nessuna sostituzione per Solskjaer.

29'st Errore di Pogba, che è quasi scomparso dal campo in questo secondo tempo. Il francese sbaglia un appoggio semplice, regalando il pallone agli spagnoli.

27'st Vicino al raddoppio il Manchester United: Shaw tira ma sbaglia trovando comunque Cavani, colpo di testa del Matador, ma salva tutto Pau Torres che si trova sulla traiettoria.

26'st Si fa "rivedere" dalle parti di de Gea il Villarreal: tiro di Parejo dalla lunga distanza. Pallone fuori.

25'st C'era fuorigioco, e va bene così. Ma Rashford aveva sbagliato un gol clamoroso sull'assist di Bruno Fernandes. Tutto solo davanti a Rulli aveva buttato fuori la sfera.

22'st Si salva la difesa del Villarreal, grazie all'intervento di Pau Torres.

22'st Calcio di punizione da buona posizione per lo United, che metterà in mezzo.

18'st Momento di calma apparente della gara. Le squadre sembra che stiano rifiatando.

15'st Coquelin per Bacca, è il primo cambio, conservativo, di Emery.

12'st Cambia subito l'inerzia della gara. Adesso gli inglesi ci credono. Eccome. Il Manchester United attacca a destra Wan-Bissaka crossa, la sfera arriva al limite a Bruno Fernades che cerca il colpo, sbaglia il portoghese e per poco non ci arriva Cavani, ancora, a deviare in rete.

10'st GOL MANCHESTER UNITED: Pareggia il Manchester United, con Cavani. Il Matador è pronto lì, in mezzo all'area, da attaccante vero, ad appoggiare alle spalle di Rulli il rimpallo che lascia il pallone dentro l'area di rigore. 1-1.

9'st Primo giallo della partita, se lo becca Capoue, per un fallo tattico su Bruno Fernandes.

8'st Non c'è nulla, contatto corretto. Si va avanti senza che l'arbitro debba intervenire.

7'st Contatto in area Villarreal tra Greenwood e Pedraza. Turpin a colloquio con la sala Var.

5'st Poco precisa la squadra di Solskjaer in questo avvio di ripresa. Molti tocchi sbagliati dei Red Devils.

3'st Altra palla ferma e altro pericolo per il Manchester United: il Villarreal arriva dentro l'area e un rimpallo premia Bacca, che da terra non riesce a colpire a pochi passi dalla porta. Poi Gerard Moreno non riesce a colpire.

2'st Si capisce subito che il leit-motiv della partita non cambierà in questa ripresa. United in possesso palla, Villarreal tutto chiuso a difesa del vantaggio.

1'st Iniziata la ripresa. Palla al Villarreal.

Al momento è decisivo Gerard Moreno, col gol che alla mezz'ora sblocca la finale di Europa League. In spaccata, l'attaccante di Emery, batte De Gea. La squadra di Solskjaer ha subito il colpo. E non riesce a trovare spazi. Gli spagnoli, soprattutto dopo il vantaggio, sono compatti nella propria metà campo.

47'pt Finisce il primo tempo. Al momento decide la rete di Gerard Moreno.

46'pt Greenwood sempre a destra attacca e mette forte in mezzo. Albiol è ben posizionato dentro l'area e tocca, con un po' di fortuna, verso Rulli.

45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero.

45'pt Giocata meravigliosa di Rashford a destra, col tacco se ne va e arriva sul fondo. Ma poi mette male in mezzo. E il Villarreal respinge.

43'pt Bacca, l'elemento piàù avanzato nel Villarreal, è sulla trequarti della propria metà campo. Insieme a Gerard Moreno cerca di andare in pressing sui centrocampisti dello United. La truppa di Solskjaer non trova sbocchi.

40'pt Prova in qualche modo ad alleggerire la pressione la squadra di Emery, appoggiandosi su Bacca e Moreno.

38'pt Ancora più chiuso adesso il Villarreal, che è praticamente tutto nei pressi della propria area di rigore. Per il Manchester United sarà durissima riuscire a trovare degli spazi.

36'pt Inserimento di McTominay, che attacca lo spazio lasciato libero da Cavani. Arriva al limite dell'area lo scozzese che cerca la conclusione col destro. Pallone altissimo.

33'pt Ha sicuramente subito il colpo il Manchester United, anche perché è arrivato in maniera inaspettata. La squadra di Solskjaer non sembra in leggera difficoltà. Gioca sì, ma non si rende mai pericolosa.

30'pt GOL VILLARREAL: Passa la squadra di Emery. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Parejo pesca Gerard Moreno sul secondo palo che in spaccata, col destro, batte De Gea. Settimo gol in Europa League per l'attaccante spagnolo.

26'pt Dalla trequarti Pogba prova a trovare Bruno Fernandes, ma la sfera è troppo lunga. Rulli blocca in presa alta.

23'pt Giocata d'alta scuola di Bacca, di rabona, mette in mezzo per Pau Torres che colpisce di testa. Sfera alta sopra la traversa di De Gea.

22'pt Conclusione di Pino, classe 2002, col destro. McTominay s'immola e di testa spedisce in angolo.

20'pt Shaw si ritrova il pallone sui piedi dopo il cross di Wan-Bissaka. L'esterno mette in mezzo rasoterra e potente. Nessuno del Manchester è pronto a mettere il piede per colpire.

18'pt Ancora problemi per Foyth, che perde sangue dal naso, ed è costretto ad uscire dal campo per farsi medicare. Spagnoli in 10 uomini.

16'pt E' uno schema quello del Villarreal, che libera Trigueros sul secondo palo. Arriva in corsa e cerca di colpire al volo, ma è scoordinato e manda in curva.

15'pt Pedraza attacca a sinistra e mette in mezzo. C'è il primo corner anche per il Villarreal.

11'pt Momento di difficoltà per la squadra spagnola. Pogba pesca Greenwood che arriva sul fondo e mete in mezzo. Primo angolo della partita. Che però non porta a nulla per la squadra di Solskjaer.

9'pt Rimane a terra Foyth, colpito da Pogba, in maniera involontaria, alla testa. Problemi al naso per il calciatore del Villarreal, che perde sangue dal naso. Ma non dovrebbero esserci problemi per il ritorno in campo.

7'pt Recupero palla alto del Manchester, che libera McTominay alla conclusione dal limite. Destro fuori di poco del centrocampista dei Red Devils.

6'pt La manovra si chiude con il cross di Shaw, attaccato da Cavani sul primo palo che però non riesce a controllare.

5'pt Lunga azione dello United, che muove da destra a sinistra il pallone e viceversa. Rintanata la squadra di Emery in questo momento. Compatta nella propria metà campo.

2'pt Pressing alto del Manchester United. Il Villarreal gioca, ma non ha spazi. E la pressione dei Red Devils è forte.

1'pt Iniziata la finale. Primo pallone che lo muove la squadra di Solskjaer.

Squadre in campo. Tra poco inizia il penultimo atto della stagione.

Emery per la storia. Solskjaer per il primo trofeo internazionale. Villarreal e Manchester United si affrontano nella finale di Europa League a Danzica. Il tecnico spagnolo, dopo i 3 trionfi con il Siviglia, guida il sottomarino giallo per conquistare questa Coppa per l'ennesima volta. Non sarà facile, anche se fino al momento ha dimostrato di essere lo specialista indiscusso. Sotto gli occhi di Ferguson invece, l'allenatore norvegese ha il compito, da favorito della serata, di regalare ai Red Devils il trofeo già conquistato nel 2017 con Mourinho in panchina. Arbitra il francese Turpin.

FORMAZIONI UFFICIALI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Pedraza, Albiol, Torres, Foyth; Trigueros, Parejo, Capoue, Pino; Bacca, Gerard Moreno.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba; Grenwood, Bruno Fernardes, Rashford; Cavani.

ARBITRO: Turpin.

