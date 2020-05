Vieri furioso: «Ho denunciato chi ha pubblicato le foto di mia figlia»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 23:12

Le interviste ai suoi ex compagni-avversari con le dirette Instagram, seguitissime come fossero partite di calcio con 60-70 mila contatti.si stava divertendo quasi come quando gonfiava le reti delle porte avversarie con le tante maglie indossate, compresa quella della Nazionale. Ieri però, l'ex centravanti e la moglie Costanza Caracciolo hanno dovuto fare i conti con il lato oscuro della Rete, annunciando di aver denunciato coloro che hanno sottratto e pubblicato le foto della loroStella.«Una grave violazione della nostra privacy - scrive Vieri sul suo profilo Instagram - Abbiamo deciso di procedere legalmente contro chi ha pubblicato le foto senza la nostra autorizzazione (...) esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet».