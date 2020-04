Instagram dello scudetto del Napoli del 1990. Bobo Vieri si mangiava, con 50mila fan collegati, la macedonia ("Sono a dieta, ora mangio solo frutta", precisa il bomber) mentre l'ex difensore Lele Adani si lavava i denti, sputando perfino l'acqua su un bicchiere. "Ti ricordi la formazione Cammello? Che squadra incredibile quel Napoli. E poi c'era lui... Diego Armando Maradona", sottolinea Adani davanti a Vieri distratto dalla macedonia amorevolmente preparata dalla compagna Costanza Caracciolo.







Impazziti i fan su Instagram che hanno inondato di commenti divertiti la diretta notturna dei due ex calciatori. In precedenza Bobo Vieri aveva parlato direttamente con i suoi fan, chiamandoli a casa e rispondendo alle loro domande.



UNA DATA STORICA PER IL CALCIO

L'episodio ricordato da Vieri e Adani risale al 29 aprile del 1990. Sono passati 30 anni esatti da quel giorno, diventato storico per il Napoli e per l'intera città partenopea. In un San Paolo gremito in ogni ordine di posto, un gol di Marco Baroni in avvio bastò a sconfiggere 1-0 la Lazio e regalare agli azzurri il secondo scudetto della loro storia. Bobo Vieri e Lele Adani sempre più star di Instagram . L'ultimo show è andato in onda sui social la scorsa notte quando i due amici ex Inter parlavano in diretta sudello scudetto del Napoli del. Bobo Vieri si mangiava, con 50mila fan collegati, la("Sono a dieta, ora mangio solo frutta", precisa il bomber) mentre l'ex difensore Lele Adani si lavava i, sputando perfino l'acqua su un bicchiere. "Ti ricordi la formazione Cammello? Che squadra incredibile quel Napoli. E poi c'era lui... Diego Armando", sottolinea Adani davanti a Vieri distratto dallaamorevolmente preparata dalla compagna Costanza Caracciolo.Impazziti i fan su Instagram che hanno inondato di commenti divertiti la diretta notturna dei due ex calciatori. In precedenza Boboaveva parlato direttamente con i suoi fan, chiamandoli a casa e rispondendo alle loro domande.L'episodio ricordato da Vieri e Adani risale al 29 aprile del 1990. Sono passati 30 anni esatti da quel giorno, diventato storico per il Napoli e per l'intera città partenopea. In un San Paolo gremito in ogni ordine di posto, un gol di Marco Baroni in avvio bastò a sconfiggere 1-0 la Lazio e regalare agli azzurri il secondo scudetto della loro storia.

Bastarono appena 7 minuti e una pennellata di Maradona - e chi se non lui? - per confezionare la rete decisiva del centrocampista: inserimento nello spazio vuoto in area e stacco di testa vincente per trafiggere Valerio Fiori - un altro che avrebbe fatto incetta di trofei nel corso della sua carriera - e rendere concreto quel sogno tricolore. L'epilogo di un decennio irripetibile per la squadra guidata allora dal presidente Ferlaino e di un campionato caratterizzato da un duello acceso e avvincente con il Milan di Sacchi e dei tre olandesi - Van Basten, Gullit e Rijkaard - che, in Europa, avrebbe trionfato per il secondo anno consecutivo. In quel pomeriggio di fine aprile, con il sole adombrato dai fumogeni e dai colori del San Paolo, El Pibe non mise la firma personale sui tre punti, ma costruì l'occasione per far volare in alto Baroni e far urlare di gioia tutto il pubblico napoletano, a distanza di tre anni dal primo scudetto e appena un anno dopo la conquista della Coppa Uefa. Il n° 10 si confermò lo straordinario trascinatore di quella squadra, allenata da Alberto Bigon e costruita per vincere e spezzare l'egemonia del nord, chiudendo la stagione con 16 gol all'attivo, meno solo di Baggio e Van Basten.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA