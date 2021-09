Il video della ragazza con il tagliaerba e i cori sessisti dei tifosi a Marassi scatena la bufera sui social: «E' violenza»

Il video della ragazza che a Marassi, con il tagliaerba sistema il campo di Genova, e che viene presa di mira dai tifosi interisti è diventato subito virale, e da due giorni vieni rilanciato su Twitter, Fb e Instagram. Cori che sono stati definiti sessisti e violenti da molti utenti sui social. E il polverone di polemiche che si è alzato non sembra avere fine.

Una ragazza impegnata nel suo lavoro, sul prato dello stadio di Genova poco prima dell'inizio dei Sampdoria-Inter non poteva immaginare che, suo malgrado, sarebbe diventata così «famosa». La scena di lei che tagliava il manto erboso di Marassi è bastata a far scattare il coro sessista degli ultras sugli spalti.

Il video riprende la ragazza intenta a lavorare, mentre la curva intona «Lascialo stare il tagliaerba, te la rasiamo noi». Un coro che ha indignato molti tifosi e molte tifose.

Riuscite a vedere del sesso anche davanti a un tagliaerba

Poi vi offendete quando diciamo che siete malati e che siete un problema per la società https://t.co/49w7QJYMoA — Enya 🦁 ❱❱❱❱❱ (@SupportRossi46) September 13, 2021

Il video ha scatenato polemiche e critiche. «Poi vi offendete quando diciamo che siete malati e che siete un problema per la società», twitta una ragazza. «Questo gioco goliardico come lo chiamate voi uomini è violenza - scrive un'altra - siete un branco di decerebrati, sapere che tutto ciò succede nel 2021 fa ancora più schifo».

quanto siete disperati e patetici per arrivare a sessualizzare una donna con un tagliaerba che sta semplicemente lavorando ma non vi fate schifo? https://t.co/P2PSFIqDP6 — ilæ ❃ waiting nwh (@sonoilae) September 14, 2021

Qualcuno, ad onor del vero, ha una visione diversa: «Ma davvero c'è gente che polemizza per un coro da stadio?», osserva un ragazzo. E c'è anche chi prova a stemperare ironizzando: «Vuoi salire? Ti ho comprato un tagliaerba».

Leggo ha deciso di non pubblicare il video in questione, per non dare ulteriore visibilità a immagini che ne hanno avuta sin troppa

