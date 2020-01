Zaniolo, il video social della Roma che ha commosso tutti «Daje, Nicolò» - GUARDA

Un po' di voci, di Roma e non, per Nicolò 💛❤️ pic.twitter.com/R9Va9coMvQ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2020

E' veramente difficile per chi ama il calcio, e per i tifosi giallorossi in particolare, trattenere la commozione davanti al video di incoraggiamento postato dalla Roma per sosteneredopo il grave infortunio al ginocchio subito domenica scorsa nel match contro la Juventus.Lo stop del giovane talento giallorosso - per la verità - ha toccato un po' tutti i tifosi del calcio, sia per la giovane età del trequartista della Roma, sia perché la rottura del legamento crociato mette a repentaglio la partecipazione di Zaniolo ai prossimi Europei di giugno. Europei che l'Italia - almeno fino ai quarti di finale - potrebbe giocare proprio all'Olimpico, la "casa" calcistica di Zaniolo.Il video, realizzato dal mediacenter della Roma, è indubbiamente toccante e mette insieme le voci dei tifosi che incoraggiano Nicolò nel tentativo di lenire il suo dolore. Un modo per far capire - non solo a Zaniolo - cosa voglia dire l'affetto dei tifosi giallorossi, quanto possa essere calda la tifoseria giallorossa tanto da diventare "quasi uno di famiglia".