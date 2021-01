Vidal bacia lo stemma della Juve, sui social scoppia la polemica

Vidal bacia lo stemma della Juventus abbracciando Chiellini e scoppiano le polemiche sui social. I tifosi interisti attaccano Arturo Vidal, poiché durante la sfida tra i nerazzurri e la Juventus il centrocampista cileno, ex bianconero, è stato intercettato dalle telecamere mentre nel prepartita, abbracciando Chiellini, bacia lo stemma della Juventus. La cosa non è passata inosservata e sui social già monta la polemica, anche dopo la rete del vantaggio siglato proprio da Vidal: il cileno, infatti, non ha esultato in quanto ex

#Vidal:

Per il suo bacio allo stemma della Juventus nel prepartita di #InterJuvepic.twitter.com/mPzWcXoBmd — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 17, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 21:28

