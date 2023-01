Vialli morto, l'ultimo striscione dei tifosi della Juventus: «Gianluca segna per noi»

di Redazione web

Gianluca Vialli è morto questa mattina, venerdì 6 gennaio, a Londra. Il mondo del calcio e tutti i tifosi piangono un altro campione che se ne è andato troppo presto a causa di un tumore al pancreas che aveva scoperto nel 2019. Qualche giorno fa, in occasione della ripresa della Serie A, i tifosi della Juventus gli avevano dedicato uno striscione.

Lo striscione dei tifosi

Gianluca Vialli ha indossato la maglia della Juventus dal 1992 al 1996 per poi passare al Chelsea. Durante gli anni bianconeri della sua carriera, si era fatto amare da tutti i tifosi che non hanno mai dimenticato le sue giocate.

In occasione della ripresa della Serie A, in particolare del match tra Cremonese e Juventus (che si è giocato mercoledì 4 gennaio), i tifosi hanno esposto uno striscione dedica per Vialli: «Luca Vialli segna per noi».

Il ricordo dei tifosi

Non appena i media hanno diramato la notizia della morte di Gianluca Vialli, i tifosi di tutto il mondo hanno espresso il proprio cordoglio sui social, condividendo immagini, commenti e video del grande giocatore della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea.

