Vialli, il ricordo del Chelsea: «Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace»





«Mancherai a moltissimi. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli». Anche il Chelsea, con un tweet, ha voluto ricordare l'ex attaccante e manager dei Blues. Arrivato a Londra nell'estate 1996, dopo la vittoria della Champions League con la Juventus, Vialli ha disputato 87 partite con la maglia del Chelsea (segnando 40 gol e vincendo la Coppa d'Inghilterra), tra il 1996 e il 1999, prima di diventarne anche manager nel biennio 1998-2000, trionfando in Coppa di Lega e nella SuperCoppa Uefa. Davanti allo Stamford Bridge, lo stadio che ospita le partite del Chelsea, sono comparsi foto e mazzi di fiori posati dai tifosi per ricordare Vialli. #Vialli, il ricordo del #Chelsea: «Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace» https://t.co/pM9I7WhEnm — Leggo (@leggoit) January 6, 2023 Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 17:31



