Via libera al nuovo stadio di San Siro, "griffato" Inter e Milan. C’è l’intesa con il Comune: «Meno cemento, ma non sarà pronto per le Olimpiadi 2026».

Si sblocca la partita del nuovo stadio di San Siro. L’intesa si è trovata nel vertice di venerdì 29 ottobre a Palazzo Marino a Milano. Al tavolo con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente rossonero Paolo Scaroni e il Ceo Inter Alessandro Antonello. Al termine del summit Sala è stato chiaro: «Ritengo che la giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse». Il nodo si è sciolto. I club tagliano le volumetrie delle opere attorno all’impianto e si torna ai limiti orari del Pgt per hotel, uffici e centro commerciale.

«Alle squadre ho rappresentato la posizione del Comune - racconta in un post su Instagram Sala - I prerequisiti fondamentali per poter passare alla fase esecutiva del progetto stadio sono tre. Il primo è che il nuovo stadio dovrà sostanzialmente rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità che è già stato presentato all’amministrazione. Il secondo punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato). Infine, terzo e ultimo punto, le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal Piano di governo del territorio vigente». Tradotto: meno cemento, più verde e più sport. «Le due società si sono dichiarate d’accordo rispetto a queste proposte. Vedremo gli altri», ha terminato Sala. Può essere che con la riduzione del cemento, sia i Verdi sia i comitati cittadini si mostrino meno contrari al nuovo impianto stellare.

