Verona-Roma, le probabili formazioni: Dzeko convocato

Debutto complicato per la Roma in campionato contro il Verona, Fonseca ha più di un problema da risolvere, primo fra tutti quello del centravanti. Dzeko è stato convocato, ma difficilmente sarà schierato titolare, al suo posto sarà probabilmente impiegato Mkhitaryan. Non è solo questo l'unico dubbio della vigilia, tra assenze e cessioni immininenti, la vera incognita è quella del modulo: 3-4-2-1 o 4-3-2-1? Dipenderà molto dagli interpreti che il tecnico portoghese metterà in campo. Altro dilemma è quella del portiere con il ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante. Il Verona dovrà fare a meno di Lazovic, in dubbio anche l’ex giallorosso Cetin, alle prese con una fascite plantare.1 Silvestri; 33 Empereur, 21 Gunter, 32 Magnani; 5 Faraoni, 4 Veloso, 8 Tameze, 3 Dimarco; 20 Zaccagni, 24 Benassi; 10 Di Carmine.A disp.: 12 Pandur, 22 Berardi, , 6 Lovato, 15 Bocchetti, 27 Dawidowicz, 7 Ruegg, 25 Danzi, 9 Stepinski, 29 Tupta, 14 Ilic, 18 Felippe.All.: Ivan Juric.13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 41 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 24 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko.A disp.: 83 Mirante, 18 Santon, 24 Kumbulla, 20 Fazio, 14 Villar, 99 Kluivert, 31 Carles Perez, 87 Pedro.All.: Paulo Fonseca