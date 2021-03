Verona-Roma confermato il 3-0 a tavolino per il "caso Diawara". Respinto il ricorso dei giallorossi

Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni, a quanto apprende l'Adnkronos, ha respinto il ricorso della Roma per il caso Diawara confermando il 3-0 a tavolino per il Verona.

Il Collegio di garanzia dello sport ha respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara. Alla Roma era stato comminato la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver inserito erroneamente il giocatore nella lista degli Under 22 (il giocatore aveva 23 anni) in occasione della gara con il Verona al Bentegodi lo scorso mese di settembre. Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso del club giallorosso confermano la decisione già presa a suo tempo prima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc