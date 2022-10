Verona non è più fatale: il Milan vince 2-1. Pioli esulta: «Finalmente tre vittorie di fila»

di Massimo Sarti

Il Milan soffre al Bentegodi il nuovo Verona di Bocchetti, ma alla fine riesce a vincere 1-2 e a conquistare tre punti che permettono ai rossoneri di rispondere ai successi di Napoli ed Atalanta. Diavolo terzo da solo in classifica, sempre a -3 dalla vetta.

Milan implacabile in trasferta: terzo successo consecutivo, 17° risultato utile di fila. Gli uomini di Stefano Pioli (150 panchine in rossonero) sono gli unici imbattuti fuori casa nel 2022 nei maggiori campionati d'Europa. «Dopo un approccio più che buono ci siamo disuniti. Ma ancora una volta nelle difficoltà la squadra ha saputo lavorare bene.E poi finalmente tre vittorie di fila», è il commento di Pioli. La novità della formazione del Milan è la prima da titolare per Adli. Nell'Hellas c'è l'esordio in panchina per Salvatore Bocchetti, chiamato a sostituire l'esonerato Cioffi.

È un Verona assai aggressivo quello che approccia il match, ma al 9' Hrustic perde palla malamente. Giroud la recupera e serve Leao per una delle micidiali accelerazioni del portoghese. Sul pallone messo al centro Veloso insacca nella propria porta. All'11' Diavolo vicinissimo al raddoppio: scambio tra Brahim Diaz e Giroud, il francese davanti a Montipò non centra lo specchio della porta.



