Verona-Milan, dalle 20.45 La Diretta Giampaolo cerca risposte a cominciare da Piatek

Domenica 15 Settembre 2019, 19:06

Si materializzano gli incubi per i tifosi rossoneri quando di mezzo c'è il Bentegodi sponda Hellas Verona: gli scudetti persi nel 1973 e nel 1990, certo, ma anche le numerose recenti sconfitte, l'ultima delle quali nel dicembre 2017 con un perentorio 3-0 per il Verona firmato da Caracciolo, Kean e Bessa.Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Biglia, Calhanoglu, Kessie; Suso, Paqueta; Piatek.Verona e Milan si affrontano quest'oggi al Bentegodi per la terza giornata di Serie A, stagione 2019/20. Dopo i primi due turni sono gli scaligeri ad avere più punti rispetto agli avversari, 4 contro 3, frutto del pareggio interno all'esordio col Bologna e della preziosa vittoria sul campo del Lecce prima della pausa per le Nazionali. Avvio deludente invece per il Milan di Giampaolo, con la brutta sconfitta di Udine parzialmente riscattata sul successivo 1-0 casalingo sul Brescia.