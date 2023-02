Verona-Lazio 1-1, le pagelle: Provedel miracoloso, Immobile poco lucido. Cataldi in affanno

di Enrico Sarzanini

La Lazio non passa al Bentegodi e impatta 1-1 con l'Hellas Verona: al gol di Pedro nel primo tempo ha risposto Ngonge nella ripresa. Ecco le pagelle del match: la squadra di Sarri è ora al quarto posto in classifica.

PROVEDEL 7

Su fa un po' sorprendere dal tiro della distanza di Ngonge che respinge corto ma per sua fortuna Doig spara alto sopra la traversa. Miracoloso nel primo tempo su De Paoli e nella ripresa su Doig. Per il resto c'è il palo a salvarlo.

MARUSIC 6

Spinge pochissimo da quella parte lasciando Pedro troppo solo. In fase di ripiego spesso si perde Doig ma toglie dai piedi di Lasagna la palla del possibile 2-1.

CASALE 5,5

Forse tradito dall'emozione di tornare per la prima volta a Verona da ex appare fin da subito meno lucido del solito e sulla rete del pareggio di Ngonge si addormenta.

ROMAGNOLI 6

In difesa è quello che regge di più l'urto della avanzate avversario. Lasagna prova a riprenderlo in velocità ma lui è bravo a restare sempre lucido in ogni situazione.

HYSAJ 5,5

Preferito a Lazzari sta vivendo un momento di grande fiducia. Qualche buona sortita in avanti ma quando il Verona alza il ritmo ripiega con successo. Da brividi il retropassaggio finale sul quale Provedel fa il numero.

MILINKOVIC 5,5

Sempre nel vivo dell'azione fa valere la sua prestanza fisica ma anche la tecnica anche se però gran parte delle sue giocate sono fini a se stesse.

CATALDI 5



